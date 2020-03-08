Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248
На турнире UFC 248 в Парадайсе (Лас-Вегас, Невада, США) состоялся главный поединок.
На турнире UFC 248 в Парадайсе (Лас-Вегас, Невада, США) состоялся главный поединок.
Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе. Он одержал победу по очкам единоглсным решением судей и защитил чемпионский титул.
30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). У 42-летнего Ромеро 13 побед (11 нокаутов) при пяти поражениях.