Лучший женский бой в истории ММА. Он возмутил друга Хабиба
8 марта женщины дрались намного ярче мужчин. Но их лица изменились до неузнаваемости.
8 марта женщины дрались намного ярче мужчин. Но их лица изменились до неузнаваемости.
В
Еджейчик делала все, чтобы этот бой захотелось посмотреть. Сначала она опубликовала альтернативную афишу — с жестким намеком на распространение коронавируса в Китае:
Чжан Вэйли заявила о недопустимости таких шуток: «Ты шутишь над смертью
А на дуэли взглядов Еджейчик привычно попыталась запугать соперницу фразами в духе «ты не понимаешь, во что ввязалась», на что Вэйли под смех зала громко произнесла одну из немногих фраз, что знает на английском:
— ЗАТКНИСЬ!
Выйдя в клетку, Йоанна и Чжан выдали лучший бой в истории женских ММА. Смотреть на это было так больно, что, например, боец UFC Ислам Махачев на короткое время оставил в своем твиттере запись: «Это не женский спорт».
«Это не женский спорт», — написал Ислам Махачев в твиттере.
Сейчас эта запись удалена (антикорпоративно все-таки), но в целом Махачева можно понять. Лица спортсменок менялись с каждым раундом. Сначала разбился нос и заплыл правый глаз у Вэйли.
А потом стало еще страшнее: на лбу Еджейчик начала расти жуткая гематома.
По количеству ударов Еджейчик перебила соперницу: 186 против 165. Соотношение ударов в голову и по ногам равное — 96−96 и 58−58. А по корпусу больше пробивала Еджейчик: 32−11 (данные взяты с ufcstats.com).
Один судья отдал победу Еджейчик, двое — Вэйли.
Йоанна Еджейчик пыталась спрятать деформированный лоб под польским флагом, но комментатор Джо Роган начал уверять спортсменку, что выглядит она прекрасно.
Пять раундов войны в клетке меняют лицо до неузнаваемости:
И это, конечно, очень сильный контраст с тем, что случилось после женского боя: Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро нанесли на двоих 88 ударов за 25 минут. Кончилось тем, что Адесанья ушел освистанный, но с чистым лицом, с поясом и — для возмущенных фанатов — со средним пальцем над головой.
А 42-летний Ромеро закричал в микрофон: «Разве такие бои вы хотите видеть? Люди покупают трансляции, чтобы видеть реальные бои! Ты должен уважать людей, которые платят за то, чтобы смотреть твой бой! Если бы они хотели видеть бег, они смотрели бы на Усэйна Болта».
Женщины 8 марта и правда дрались намного ярче — и с намного большим ущербом для своего здоровья.
Александр Лютиков