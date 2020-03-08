Бывший тренер Федора Емельяненко вспомнил о драке бойца с футболистом

Источник: РИА "Новости"

«Как-то я попал за стол с футболистами “Арсенала”, те с девчонками сидели. Меня никто не звал», — вспоминает Былдин.

По его словам, игрокам не понравилось его поведение, и с одним из футболистов завязался конфликт. Былдин первым ударил спортсмена. Потасовку увидел Емельяненко и также принял участие в драке. Былдин отметил, что после попадания тяжеловеса футболист попытался спастись бегством и врезался в стеклянные двери заведения. Тренер назвал этот эпизод безобидным.

Былдин и Емельяненко сотрудничали с 2000 по 2003 год. Тогда россиянин начинал профессиональную карьеру в MMA, успешно выступая в японских организациях Rings и Pride.