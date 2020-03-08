Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на
Макгрегор опубликовал кадр из видео, снятого во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018-го. На нем видно лицо Нурмагомедова. «Уличный бой», — написал ирландец.
В ходе
Поединок Фергюсона и Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 19 апреля. Россиянин является действующим чемпионом организации в легком весе. Бой с американцем станет третьим для него в статусе чемпиона.