Нурмагомедов и Макгрегор обменялись воспоминаниями
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию ирландца Конора Макгрегора в Twitter. Отечественный спортсмен также оставил пост в социальной сети.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию ирландца Конора Макгрегора в Twitter. Отечественный спортсмен также оставил пост в социальной сети.
31-летний россиянин опубликовал кадр из трансляции их поединка в октябре 2018-го. На нем Макгрегор оказался под натиском Нурмагомедова. Российский боец оставил подпись к фото «Помогите!». Макгрегор также поделился воспоминанием с того дня и опубликовал фото потасовки с участием Нурмагоедова уже после боя, добавив надпись «уличный бой».
Вероятно, реакция россиянина стала ответом на пост самого Макгрегора. 8 марта ирландец в схожей манере напомнил Нурмагомедову о поведении последнего во время нападения на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обмен публикациями в социальных сетях возобновился после
Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 19 апреля. Россиянину в третий раз предстоит защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Его первая защита состоялась в октябре 2018-го. Тогда Нурмагомедов победил бывшего чемпиона Макгрегора.