Цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза

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Ранее стало известно, что количество зрителей на поединке турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Москве между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будет ограничено до 5 тыс.

Во вторник власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Поединок пройдет 3 апреля на «ВТБ-Арене».

«Цены на оставшиеся в продаже билеты на турнир ACA 107, главным поединком которого будет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, с 11 марта увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — сказал Яценко.