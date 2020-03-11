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15:12 (мск), источник: ТАСС

Цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Цены на билеты на турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам (ММА), главным поединком которого станет бой между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, увеличены в два раза в связи с ограничением числа зрителей. Об этом ТАСС заявил президент лиги ACA Алексей Яценко.

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Ранее стало известно, что количество зрителей на поединке турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Москве между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будет ограничено до 5 тыс.

Во вторник власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Поединок пройдет 3 апреля на «ВТБ-Арене».

«Цены на оставшиеся в продаже билеты на турнир ACA 107, главным поединком которого будет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, с 11 марта увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — сказал Яценко.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

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