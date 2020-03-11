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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов назвал шестёрку величайших бойцов ММА

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает величайшими бойцами в истории смешанных единоборств.

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Источник: AP 2020

«Я не знаю, можно ли меня назвать величайшим бойцом в истории. У нас есть Джон Джонс, Фёдор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Андерсон Силва. Есть много бойцов. Возможно, я — один из лучших, но я бы не стал называть себя величайшим», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова CBS.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля 2020 года. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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