В Нью-Йорке запретили массовые мероприятия. Что будет с боем Хабиб vs Фергюсон?

Источник: Спорт-Экспресс

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что из-за эпидемии коронавируса на территории штата с 13 марта запрещены мероприятия численностью более 500 человек. 18 апреля в боро Нью-Йорка — Бруклине — на почти 20-тысячной арене «Барклайс центр» запланировано шоу UFC 249 с главным боем Хабиб Нурмагомедов vs Тони Фергюсон. Эпидемиологическая ситуация в штате Нью-Йорк стремительно ухудшается. Если 11 марта в регионе было 229 зараженных коронавирусом, то 12-го — 327. Эпицентр заражения — нью-йоркский пригород Уэстчестер (менее 50 км от Бруклина).

Вероятно, заявление UFC по поводу того, где пройдет UFC 249, последует уже скоро. Существует несколько вариантов развития события.

1. Проведение шоу в «Барклайс центр» при пустых трибунах. В таком случае на бое будут только команды бойцов, сотрудники UFC, сотрудники арены и журналисты.

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Таким образом, UFC потеряет около 6 миллионов долларов — столько лига могла бы выручить с продажи билетов, если бы турнир состоялся в Бруклине при полных трибунах. Но основной заработок лиги — не выручка от билетов, а выручка от продаж платых трансляций (Pay-per-view).

К 18 апреля у UFC уже будет опыт проведения шоу без зрителей: из-за эпидемии коронавируса с закрытыми трибунами 15 марта пройдет шоу UFC Fight Night 170 в Бразилиа.

2. Перенос шоу в другой город. Американские СМИ считают, что наиболее вероятная площадка — продакшн-центр APEX в Лас-Вегасе, который принадлежит UFC.

Об открытии продакшн-центра было объявлено в четверг. «Студия UFC Apex включает современные производственные мощности и арену, которую можно использовать для проведения различных шоу, мероприятий, турниров, концертов, соревнований по киберспорту и многого другого», — говорится в пресс-релизе UFC. Сколько вмещает арена APEX, не сообщается, но, судя по фото, точно не больше 500 человек. Ареной это сооружение назвать сложно — скорее большая телевизионная студия. Но UFC выгоднее проводить турнир здесь, чем в пустом «Барклайс центр» — потому что не придется платить за аренду. Также в Apex планируется перенести из Коламбуса (штат Огайо) турнир UFC on ESPN 8, намеченный на 28 марта, и из Портленда (штат Орегон) турнир UFC Fight Night 172 (11 апреля).

Однако есть проблема: Хабиб не хочет выступать в Лас-Вегасе. 6 октября 2018 года он победил Конора Макгрегора, после чего прыгнул в зал, спровоцировав беспорядки. Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала его на 500 тысяч долларов и дисквалифицировала на 9 месяцев. Хабиб заявил, что в знак протеста против такого жесткого решения больше не проведет в Неваде ни одного боя.

3. Перенос шоу на другую дату. По сути, это отмена боя Хабиб — Фергюсон, а также поединков с участием других дагестанских спортсменов (Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев).

Дело в том, что с 23 апреля по 23 мая — Рамадан, а в священный для мусульман месяц эти бойцы не участвуют в турнирах. По словам Хабиба, после Рамадана ему нужно 45 дней на восстановление. Тренировочный лагерь — это еще два месяца. В таком случае следующий бой Нурмагомедова пройдет не раньше сентября. UFC будет легче (и выгоднее) устроить бой Фергюсона с Конором Макгрегором (например, в июне), победитель которого вышел бы на Нурмагомедова. Фергюсон бы от такого денежного варианта не отказался, он ведь не за идею бьется, а за деньги.

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Ситуация с коронавирусом по бойцам и боксерам бьет сильнее, чем по футболистам и баскетболистам. Футболисты и баскетболисты получают зарплаты в клубах. Бойцы и боксеры же зависят от гонораров за поединки. Отменили бой — значит, ты остался без денег, а деньги, потраченные на подготовку, ушли в никуда. Отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — в книге «Отец» сообщил, что тренировочный лагерь сына обходится в 200−300 тысяч долларов.

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Бой между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза.

Дата боя: 11 декабря 2015 года. Причина отмены: Хабиб сломал ребро на тренировке.

Дата боя: 16 апреля 2016 года. Причина отмены: у Фергюсона была обнаружена жидкость в легких.

Дата боя: 4 марта 2017 года. Причина отмены: Хабибу стало плохо после весогонки, он был госпитализирован.

Дата боя: 7 апреля 2018-го года. Причина отмены: Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

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Теперь же может произойти пятая отмена. Но в UFC, похоже, настроены провести шоу во что бы то ни стало. Срыв крупного турнира сильно ударит по финансовым планам промоушена.