В Нью-Йорке запретили массовые мероприятия. Что будет с боем Хабиб vs Фергюсон?
Похоже, в UFC хотят перенести шоу UFC 249 в маленький зал в
Похоже, в UFC хотят перенести шоу UFC 249 в маленький зал в
Губернатор штата
Вероятно, заявление UFC по поводу того, где пройдет UFC 249, последует уже скоро. Существует несколько вариантов развития события.
1. Проведение шоу в «Барклайс центр» при пустых трибунах. В таком случае на бое будут только команды бойцов, сотрудники UFC, сотрудники арены и журналисты.
Таким образом, UFC потеряет около 6 миллионов долларов — столько лига могла бы выручить с продажи билетов, если бы турнир состоялся в Бруклине при полных трибунах. Но основной заработок лиги — не выручка от билетов, а выручка от продаж платых трансляций (Pay-per-view).
К 18 апреля у UFC уже будет опыт проведения шоу без зрителей:
2. Перенос шоу в другой город. Американские СМИ считают, что наиболее вероятная площадка —
Об открытии
Однако есть проблема: Хабиб не хочет выступать в
3. Перенос шоу на другую дату. По сути, это отмена боя Хабиб — Фергюсон, а также поединков с участием других дагестанских спортсменов (Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев).
Дело в том, что с 23 апреля по 23 мая — Рамадан, а в священный для мусульман месяц эти бойцы не участвуют в турнирах. По словам Хабиба, после Рамадана ему нужно 45 дней на восстановление. Тренировочный лагерь — это еще два месяца. В таком случае следующий бой Нурмагомедова пройдет не раньше сентября. UFC будет легче (и выгоднее) устроить бой Фергюсона с Конором Макгрегором (например, в июне), победитель которого вышел бы на Нурмагомедова. Фергюсон бы от такого денежного варианта не отказался, он ведь не за идею бьется, а за деньги.
Ситуация с коронавирусом по бойцам и боксерам бьет сильнее, чем по футболистам и баскетболистам. Футболисты и баскетболисты получают зарплаты в клубах. Бойцы и боксеры же зависят от гонораров за поединки. Отменили бой — значит, ты остался без денег, а деньги, потраченные на подготовку, ушли в никуда. Отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — в книге «Отец» сообщил, что тренировочный лагерь сына обходится в 200−300 тысяч долларов.
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Бой между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза.
Дата боя: 11 декабря 2015 года. Причина отмены: Хабиб сломал ребро на тренировке.
Дата боя: 16 апреля 2016 года. Причина отмены: у Фергюсона была обнаружена жидкость в легких.
Дата боя: 4 марта 2017 года. Причина отмены: Хабибу стало плохо после весогонки, он был госпитализирован.
Дата боя: 7 апреля 2018-го года. Причина отмены: Фергюсон порвал крестообразные связки колена.
Теперь же может произойти пятая отмена. Но в UFC, похоже, настроены провести шоу во что бы то ни стало. Срыв крупного турнира сильно ударит по финансовым планам промоушена.
Илья Андреев