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09:17 (мск), источник: Матч ТВ

«Федор Емельяненко сказал, что боев не будет». Bellator предпочел заплатить бойцам деньги, но отменить турнир

До начала боев оставалось несколько часов, когда Федор Емельяненко пришел к бойцам своей команды с плохой новостью. Подробности — на «Матч ТВ».

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Источник: Bellator MMA Facebook

Братья Анатолий и Владимир Токовы из команды Федора Емельяненко должны были провести свои бои на турнире Bellator 241 в Анкасвилле (США), а «Матч! Боец» должен был это показать. Бойцы прошли взвешивание, посмотрели в глаза соперникам — и за несколько часов до начала турнира узнали, что все это было зря: из-за пандемии коронавируса руководство Bellator решило не проводить бои.

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— Вчера на официальном взвешивании нам сообщили, что турнир будет, но пройдет без зрителей, — рассказал Анатолий Токов корреспонденту «Матч ТВ» Александру Лютикову. — Мы подумали: «Ну ладно. Главное, что турнир будет». Сегодня в 12 часов нам выдали браслеты и бейджики для прохода. В 14 часов мы пообедали и пошли отдыхать в номер. Брат должен был раньше на арену ехать, потому что его в предварительный кард поставили. И когда до выезда Вовы оставалось полтора-два часа, нам сообщили, что боев вообще не будет — ни со зрителями, ни без зрителей.

Анатолий Токов и Фабио Агуйар должны были драться без зрителей. Но потом турнир и вовсе отменили | Источник: Bellator MMA Facebook

— Кто вам сообщил?

— Федор. Он здесь с нами. Федор рассказал про свой опыт. У него в карьере тоже ведь случались такие ситуации. И бой отменяли (бой Федора с Мэттом Митрионом в феврале 2017 года был отменен из-за госпитализации Митриона. — «Матч ТВ»), и турнир целиком (в августе 2009 года организация Affliction отменила турнир целиком и закрылась после того, что соперник Федора Джош Барнетт провалил тестирование на допинг. — «Матч ТВ»).

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Состояние какое-то непонятное. Да, заплатят часть денег (Bellator выплатит бойцам гонорары за выход, без бонусов за победу. — «Матч ТВ») — от этого чуть веселее, но все равно все это непросто осознать. Около двух месяцев подготовки, вес сделал, восстановился после весогонки, оставалось только выйти и подраться, а нельзя. С другой стороны — когда подерешься, отдохнуть хочется. А сейчас не подрался — и хочется дальше тренироваться. Мы вернемся в Старый Оскол сейчас — и почти сразу на сбор в Кисловодск поедем. Главное домой добраться без приключений. Рейсы ведь отменяют в Европу. А нам Bellator как раз билеты через Голландию взял.

Александр Лютиков

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