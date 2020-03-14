Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Он рассказал, что узнал о смерти тети Энн несколько дней назад, находясь в студии в центре Дублина, где должен был объявить о пожертвовании. «Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — добавил Макгрегор.