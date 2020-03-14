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17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии

Американская боец и профессиональный рестлер Ронда Роузи показала свой быт и заговорила о готовности к эпидемии коронавируса. Видео доступно в Instagram-аккаунте американки.

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Источник: AP 2020

33-летняя бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) продемонстрировала холодильники, полные охлажденного мяса, резервуар с чистой водой и литий-ионный аккумулятор, который позволяет не зависеть от линий электропередач. Это разозлило пользователей, решивших, что она шутит над угрозой заражения.

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В ответ Роузи опубликовала пост, где объяснила, что ее юмористический ролик был направлен на продвижение идеи автономного существования.

Спортсменка известна по выступлениям в UFC, сейчас она выступает в рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment.

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