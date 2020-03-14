Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии
Американская боец и профессиональный рестлер Ронда Роузи показала свой быт и заговорила о готовности к эпидемии коронавируса. Видео доступно в
Американская боец и профессиональный рестлер Ронда Роузи показала свой быт и заговорила о готовности к эпидемии коронавируса. Видео доступно в
33-летняя бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) продемонстрировала холодильники, полные охлажденного мяса, резервуар с чистой водой и
В ответ Роузи опубликовала пост, где объяснила, что ее юмористический ролик был направлен на продвижение идеи автономного существования.
Спортсменка известна по выступлениям в UFC, сейчас она выступает в