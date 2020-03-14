Боец Гугов и его команда дисквалифицированы на два года за драку на турнире по ММА

«Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире Ислама Гугова и Беслана Жамурзова», — сообщил Хамзаев.
Как заявили в организации, на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Гугова и Джаддала Алибекова участники турнира спровоцировали потасовку, выскочив в клетку.
«Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта», — добавил Хамзаев.