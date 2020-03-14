Боец Гугов и его команда дисквалифицированы на два года за драку на турнире по ММА

«Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире Ислама Гугова и Беслана Жамурзова», — сообщил Хамзаев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявили в организации, на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Гугова и Джаддала Алибекова участники турнира спровоцировали потасовку, выскочив в клетку.

«Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта», — добавил Хамзаев.