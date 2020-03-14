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19:44 (мск), источник: ТАСС

Боец Гугов и его команда дисквалифицированы на два года за драку на турнире по ММА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский боец Алим Гугов и члены его команды дисквалифицированы за драку на турнире АСА Young Eagles 12. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Young Eagles Руслан Хамзаев.

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«Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире Ислама Гугова и Беслана Жамурзова», — сообщил Хамзаев.

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Как заявили в организации, на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Гугова и Джаддала Алибекова участники турнира спровоцировали потасовку, выскочив в клетку.

«Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта», — добавил Хамзаев.

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