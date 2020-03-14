Макгрегор опроверг смерть тети от коронавируса

Он подчеркнул, что благодарен всем сочувствующим за поддержку, а сейчас занят подготовкой к похоронам. «Многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели. Я прошу всех вас приложить дополнительные усилия, чтобы быть рядом с друзьями и семьей», — добавил ирландец.