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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

UFC в Казахстане под угрозой? Как прошел первый в истории турнир без зрителей из-за коронавируса

В бразильской столице Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» состоялся первый турнир UFC без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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В главном событии UFC Fight Night 170 в рамках легкого веса бразилец Шарлис Оливейра победил американского бойца Кевина Ли. В третьем раунде бразилец смог сделать на сопернике удушающий прием.

Vesti.kz рассказывают, чем запомнился первый турнир UFC без зрителей, который промоушен на фоне мировой проблемы решил не отменять.

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В рамках Fight Night 170 состоялось 12 поединков, и лишь в одном из них не было бразильских бойцов. Так, в первом бою в октагон вышли шведка Беа Малецки и Вероника Маседо из Венесуэлы. Победу здесь праздновала представительница Швеции.

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А вот в остальных 11 поединках Бразилия была представлена везде. Причем перед главным событием драться между собой вышли два бразильца — Демиан Майя и Гилберт Бернс. Победу праздновал второй.

Если не брать во внимание этот бой, то бразильские бойцы в главном карде проиграли только в одном: поражение потерпел Джонни Уокер, который решением судей уступил украинцу Никите Крылову.

В рамках предварительного карда бразильцы одержали две победы — Аманда Рибас (Ранда Маркос), Элизеу Залески дус Сантус (Алексей Кунченко), потерпели три поражения — Жусиер Формига (Брэндон Морено), Майра Буэно Силва (Марина Мороз), Бруно Густаво да Силва (Давид Дворжак) и один бой завершили вничью — Рани Яхья (Энрике Барсола).

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Непривычно пустая арена для UFC. Но сейчас можно проводить соревнования только так из-за угрозы распространения коронавируса.

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И вот так это все выглядит со стороны.

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А как вам такое? Наверное, станет самым запоминающимся эпизодом данного турнира. Матчмейкер UFC Мик Мейнард решил удивить всех.

Кстати, Мейнард с места событий отметил, что на арене порой можно было даже услышать сверчков. Зато по ходу самих поединков максимально выделялись звуки ударов, а также подсказки от команд бойцов.

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Ну и как же без красивых девушек в UFC? Да, они там были. Ринг-герлз UFC в Бразилии.

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А это главный бой этого шоу, точнее его развязка. Заметьте, Ли после собственной сдачи потерялся в пространстве и попытался продолжить бой, но рефери в октагоне все ему объяснил.

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По итогам турнира Оливейра получил бонус в 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Аналогичная награда досталась и еще одному бразильцу Гилберту Бернсу, который в соглавном событии турнира нокаутировал легендарного соотечественника Майю.

Бонус за «Бой вечера» промоушен отдал бразильянке Майре Буэно Силве и украинке Марине Мороз, в поединке которых единогласным решением судей победила последняя.

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Напомним, что 13 июня 2020 года первый в истории турнир UFC может состояться в Казахстане. Планируется, что UFC Fight Night 176, который значится десятым в расписании после турнира в Бразилии, пройдет в Нур-Султане. Официально турнир еще не был подтвержден, но это может быть также связано с мировой проблемой — коронавирусом.

При этом с 13 марта в Казахстане запрещено проведение массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. О том, когда закончится запрет, на данный момент неизвестно.

В Казахстане на данный день разрешены только матчи чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги и игры «Барыса» в КХЛ, но они должны проходить без зрителей.

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UFC Fight Night в Москве
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