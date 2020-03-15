Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Источник: AP 2020

Уайт заверил, что бой между спортсменами обязательно состоится. «Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать находить способы проводить бои», — заявил он.

При этом глава UFC сказал, что место проведения поединка под вопросом. Он выразил надежду, что в ближайшие дни найдет два новых варианта для мероприятия.

Ранее появилась информация о том, что турнир UFC 249, где в титульном поединке должны встретиться российский и американский бойцы, оказался под угрозой срыва. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но там был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. UFC рассматривает возможность переноса турнира в Неваду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова уже срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.