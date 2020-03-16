«Нас остановит только полное закрытие государства». UFC будет делать турниры, несмотря на пандемию коронавируса
Бой Хабиба и Фергюсона все еще может состояться.
Бой Хабиба и Фергюсона все еще может состояться.
Во всем мире прямо сейчас отменяются или закрываются для зрителей cпортивные мероприятия. Приостановлены сезоны в НХЛ и НБА, отменен чемпионат мира по фигурному катанию, поставлены на паузу футбольные чемпионаты в ряде стран и так далее.
Все
Например, вчера лига провела турнир в Бразилии. Он прошел без зрителей. Выглядело это так.
Буквально на днях президент UFC Дэйна Уайт делал обнадеживающее заявление о том, что ближайшим турнирам организации (в том числе турниру с главным боем Хабиб — Фергюсон) ничего не угрожает.
UFC в Лондоне планировали провести в штатном режиме, а три ивента в США хотели перенести на площадку Apex в
Но вчера, во время турнира в Бразилии, пришли не лучшие новости.
Формально, ограничение в Неваде действует (пока) до 25 марта (и это не затрагивает временными рамками события UFC в США). Но все понимают: после 25-го числа едва ли
Понимает это и президент UFC, который практически моментально сделал очень уверенное заявление.
«Турниры 28 марта и 11 апреля не смогут пройти в Вегасе. Мы работаем над поиском новых локаций, но ивенты состоятся. Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать искать выход из ситуации. Я занимаюсь этим более 20 лет, и такое случается со мной каждые выходные. Я привык. Не на таком уровне, конечно, но это то, что мы делаем».
Нас остановит только полное закрытие государства, когда люди не смогут покидать свои дома и все такое. Но мы собираемся двигаться дальше. Бойцы будут выступать. Мы найдем места.
«Очевидно, что все меняется каждый час. В субботу они объявили новые ограничения на поездки в Великобританию, так что событие не состоится в Лондоне. Мы работаем над поиском нового места в США. Суть в том, что бои будут».
«Мы рассматривали несколько разных локаций для этого турнира, включая штат Невада. Теперь этот вариант отпал, и мы ищем другое место. Надеюсь, что к завтрашнему утру у меня будет два варианта по месту организации турнира. Но бой случится. Фанаты переживают, но вы можете быть спокойны. Бой состоится».
Ярослав Степанов