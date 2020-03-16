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17:32 (мск), источник: Sport24

«Нас остановит только полное закрытие государства». UFC будет делать турниры, несмотря на пандемию коронавируса

Бой Хабиба и Фергюсона все еще может состояться.

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Во всем мире прямо сейчас отменяются или закрываются для зрителей cпортивные мероприятия. Приостановлены сезоны в НХЛ и НБА, отменен чемпионат мира по фигурному катанию, поставлены на паузу футбольные чемпионаты в ряде стран и так далее.

Все из-за коронавируса. Единственной крупной спортивной организацией, которая не хочет ничего отменять, остается UFC.

Например, вчера лига провела турнир в Бразилии. Он прошел без зрителей. Выглядело это так.

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Буквально на днях президент UFC Дэйна Уайт делал обнадеживающее заявление о том, что ближайшим турнирам организации (в том числе турниру с главным боем Хабиб — Фергюсон) ничего не угрожает.

UFC в Лондоне планировали провести в штатном режиме, а три ивента в США хотели перенести на площадку Apex в Лас-Вегасе.

Но вчера, во время турнира в Бразилии, пришли не лучшие новости. Во-первых, Лондон запретил проведение массовых мероприятий. Во-вторых, аналогичное постановление вышло в штате Невада.

Формально, ограничение в Неваде действует (пока) до 25 марта (и это не затрагивает временными рамками события UFC в США). Но все понимают: после 25-го числа едва ли что-то изменится.

Понимает это и президент UFC, который практически моментально сделал очень уверенное заявление.

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«Турниры 28 марта и 11 апреля не смогут пройти в Вегасе. Мы работаем над поиском новых локаций, но ивенты состоятся. Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать искать выход из ситуации. Я занимаюсь этим более 20 лет, и такое случается со мной каждые выходные. Я привык. Не на таком уровне, конечно, но это то, что мы делаем».

Нас остановит только полное закрытие государства, когда люди не смогут покидать свои дома и все такое. Но мы собираемся двигаться дальше. Бойцы будут выступать. Мы найдем места.
Дэйна Уайт 
президент UFC

О турнире в Лондоне (21 марта)

«Очевидно, что все меняется каждый час. В субботу они объявили новые ограничения на поездки в Великобританию, так что событие не состоится в Лондоне. Мы работаем над поиском нового места в США. Суть в том, что бои будут».

О бое Хабиба и Фергюсона

«Мы рассматривали несколько разных локаций для этого турнира, включая штат Невада. Теперь этот вариант отпал, и мы ищем другое место. Надеюсь, что к завтрашнему утру у меня будет два варианта по месту организации турнира. Но бой случится. Фанаты переживают, но вы можете быть спокойны. Бой состоится».

Ярослав Степанов

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