«Я — единственный, кто может победить Хабиба». За поясом Нурмагомедова идет бразилец Оливейра
Он пережил разрыв пищевода и ставил рекорды в UFC.
Он пережил разрыв пищевода и ставил рекорды в UFC.
Чарльз Оливейра — самый недооцененный легковес в мире. За 10-летнюю карьеру в UFC он установил несколько впечатляющих рекордов:
Несмотря на эти рекорды, Оливейра еще никогда не претендовал на титул чемпиона UFC. Но попытки были. В 2011 году 21-летний легковес Оливейра проиграл Дональду Серроне и перешел в полулегкий дивизион, где выдал серию из четырех побед и стал одним из претендентов на чемпионский бой.
До цели оставалось совсем немного. Нужно было побить Макса Холлуэйя, идущего на серии из шести побед (пять досрочных). Но бой Холлуэйя и Оливейры закончился уже на 99-й секунде, когда после неудачной попытки тейкдауна Оливейра почувствовал невыносимую боль в области шеи и отказался продолжать поединок. Оказалось, бразилец пережил
«Я четыре часа не мог пошевелить ни одной конечностью с левой стороны своего тела. Моя голова просто разрывалась от страшных мыслей. Я думал о том, что могу остаться калекой. Я был просто в ужасе и не мог сдержать своих слез. Я плакал не
В полулегком дивизионе заявить о себе толком не удалось. Оливейра четыре раза проваливал взвешивание, а изнурительная весогонка пагубно сказывалась на его организме и часто приводила к проблемам. Пришлось вернуться в дивизион до 70 килограммов.
Став более опытным и зрелым бойцом, Оливейра фактически перезапустил свою карьеру. Даже поражение от Пола Фелдера не выбило его из колеи — Чарльз одержал шесть побед подряд и получил в соперники бойца из топ-10 рейтинга UFC. Им стал американец Кевин Ли, который регулярно бросает вызовы Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву, а также активно говорит о превосходстве американской школы борьбы над дагестанской.
Перед боем Кевин Ли провалил взвешивание, подарив сопернику 20% своего гонорара. Но даже преимущество в весе ему не помогло. С первых минут Оливейра забрал центр октагона и стал жестко работать в стойке, подключая силовые
В таком темпе Кевин Ли продержался всего два раунда. С каждой минутой ударная мощь американца сводилась к минимуму. В начале третьей пятиминутки Ли полез бороться и допустил детскую ошибку, попавшись на гильотину Оливейры. Кевин быстро постучал, а после вмешательства рефери неожиданно для всех продолжил бороться.
На все это в жесткой форме отреагировал Хорхе Масвидаль, обладатель титула BMF (самый жесткий ублюдок в UFC).
«Ты должен быть дисквалифицирован. Ты постучал и продолжил бой? Это один из самых низких поступков, которые только можно совершить», — написал Масвидаль в своем твиттере, обращаясь к Кевину Ли.
Чарльз Оливейра продлил серию до семи побед, обновил рекорды UFC, вошел в топ-10 и заявил о готовности сразиться с победителем противостояния Хабиб — Фергюсон.
«Я буду биться, с кем бы они меня ни поставили. Я заслужил места в первой десятке. Я заслуживаю сражаться с первой пятеркой или с победителем боя Хабиб — Фергюсон. Я победил на первом турнире UFC без публики. Я сотворил историю», — сказала Оливейра после победы.
Кажется, в чемпионскую гонку включился двойник Тони Фергюсона. Оливейра стилистически очень похож на Эль Кукуя. Он прессингует, разнообразно бьет руками и локтями, не боится пропустить тейкдаун, а в партере имеет достаточно навыков, чтобы применить болевой прием. А еще он называет себя тем, кто финиширует Хабиба. Никого не напоминает?
«Мне нечего сказать о Хабибе, он всех избивает. Он победил всех, находясь сверху. Но эти ребята не являются мастерами
Антон Комар