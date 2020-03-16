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18:08 (мск), источник: Sport24

«Я — единственный, кто может победить Хабиба». За поясом Нурмагомедова идет бразилец Оливейра

Он пережил разрыв пищевода и ставил рекорды в UFC.

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Чарльз Оливейра — самый недооцененный легковес в мире. За 10-летнюю карьеру в UFC он установил несколько впечатляющих рекордов:

  • рекорд по количеству побед приемами (14);
  • рекорд по количеству побед приемами в полулегком весе (6);
  • рекорд по количеству досрочных побед (16);
  • лучший процент досрочных побед (94%, 16 из 17);
  • рекорд по количеству бонусов за выступление вечера (10).
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Несмотря на эти рекорды, Оливейра еще никогда не претендовал на титул чемпиона UFC. Но попытки были. В 2011 году 21-летний легковес Оливейра проиграл Дональду Серроне и перешел в полулегкий дивизион, где выдал серию из четырех побед и стал одним из претендентов на чемпионский бой.

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До цели оставалось совсем немного. Нужно было побить Макса Холлуэйя, идущего на серии из шести побед (пять досрочных). Но бой Холлуэйя и Оливейры закончился уже на 99-й секунде, когда после неудачной попытки тейкдауна Оливейра почувствовал невыносимую боль в области шеи и отказался продолжать поединок. Оказалось, бразилец пережил микро-разрыв пищевода.

«Я четыре часа не мог пошевелить ни одной конечностью с левой стороны своего тела. Моя голова просто разрывалась от страшных мыслей. Я думал о том, что могу остаться калекой. Я был просто в ужасе и не мог сдержать своих слез. Я плакал не из-за поражения, а из-за того, как оно случилось. Для всех это был настоящий шок. Моя мама начала рыдать, когда увидела меня. Это было очень страшно, но, слава богу, все осталось позади. Я так счастлив, что могу вернуться к своим тренировкам по джиу-джитсу. Я уже бью по лапам и не испытываю никакой боли», — говорил Оливейра спустя пару месяцев после боя с Холлуэйем.

В полулегком дивизионе заявить о себе толком не удалось. Оливейра четыре раза проваливал взвешивание, а изнурительная весогонка пагубно сказывалась на его организме и часто приводила к проблемам. Пришлось вернуться в дивизион до 70 килограммов.

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Став более опытным и зрелым бойцом, Оливейра фактически перезапустил свою карьеру. Даже поражение от Пола Фелдера не выбило его из колеи — Чарльз одержал шесть побед подряд и получил в соперники бойца из топ-10 рейтинга UFC. Им стал американец Кевин Ли, который регулярно бросает вызовы Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву, а также активно говорит о превосходстве американской школы борьбы над дагестанской.

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Перед боем Кевин Ли провалил взвешивание, подарив сопернику 20% своего гонорара. Но даже преимущество в весе ему не помогло. С первых минут Оливейра забрал центр октагона и стал жестко работать в стойке, подключая силовые фронт-кики и удары коленями.

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В таком темпе Кевин Ли продержался всего два раунда. С каждой минутой ударная мощь американца сводилась к минимуму. В начале третьей пятиминутки Ли полез бороться и допустил детскую ошибку, попавшись на гильотину Оливейры. Кевин быстро постучал, а после вмешательства рефери неожиданно для всех продолжил бороться.

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На все это в жесткой форме отреагировал Хорхе Масвидаль, обладатель титула BMF (самый жесткий ублюдок в UFC).

«Ты должен быть дисквалифицирован. Ты постучал и продолжил бой? Это один из самых низких поступков, которые только можно совершить», — написал Масвидаль в своем твиттере, обращаясь к Кевину Ли.

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Чарльз Оливейра продлил серию до семи побед, обновил рекорды UFC, вошел в топ-10 и заявил о готовности сразиться с победителем противостояния Хабиб — Фергюсон.

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«Я буду биться, с кем бы они меня ни поставили. Я заслужил места в первой десятке. Я заслуживаю сражаться с первой пятеркой или с победителем боя Хабиб — Фергюсон. Я победил на первом турнире UFC без публики. Я сотворил историю», — сказала Оливейра после победы.

Кажется, в чемпионскую гонку включился двойник Тони Фергюсона. Оливейра стилистически очень похож на Эль Кукуя. Он прессингует, разнообразно бьет руками и локтями, не боится пропустить тейкдаун, а в партере имеет достаточно навыков, чтобы применить болевой прием. А еще он называет себя тем, кто финиширует Хабиба. Никого не напоминает?

«Мне нечего сказать о Хабибе, он всех избивает. Он победил всех, находясь сверху. Но эти ребята не являются мастерами джиу-джитсу. Я его антипод. Я — единственный боец, который может победить Хабиба. И бой со мной — это правильный бой для него. Было бы здорово сразиться с ним, не боясь оказаться внизу и имея в арсенале мои навыки джиу-джитсу».

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Антон Комар

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