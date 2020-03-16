Пустые трибуны на UFC — боль. Очень грустные фото и видео
Коронавирус, уходи.
Коронавирус, уходи.
UFC Fight Night 170 — первый турнир промоушена без болельщиков. За ивентом в Бразилии было грустно смотреть: подсказки секундантов в тишине, бойцы без объятий фанатов и целых 9 поединков подряд, дошедших до судейского решения.
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Неделю назад в
Бойцы дрались в полной тишине, их не хлопали по плечам во время выходов к октагону, а любая подсказка тренеров была слышна даже соперникам.
Теперь главная ностальгия дня — турниры в Бразилии, на которых очень круто топили. UFC 198 (май 2016-го) не вошел в топ-3 посещаемых ивентов организации, но более 45 тысяч фанатов создали невероятную атмосферу, которую сейчас хочется пересматривать снова и снова.
Тогда Стипе Миочич нокаутировал Фабрисио Вердума и стал новым чемпионом промоушена в тяжелом весе. Кстати, Миочич до сих пор удерживает титул, а вот турниры сильно изменились.
Надеемся, это скоро закончится.
Алексей Сафонов