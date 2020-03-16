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17:20 (мск), источник: Sports.Ru

Пустые трибуны на UFC — боль. Очень грустные фото и видео

Коронавирус, уходи.

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UFC Fight Night 170 — первый турнир промоушена без болельщиков. За ивентом в Бразилии было грустно смотреть: подсказки секундантов в тишине, бойцы без объятий фанатов и целых 9 поединков подряд, дошедших до судейского решения.

Президент UFC Дэйна Уайт говорит, что организация не отменит мероприятия из-за коронавируса. Но пока во всем мире введена пандемия, былой атмосферы не будет.

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Неделю назад в Лас-Вегасе шумели 15 тысяч фанатов во время UFC 248, где дрались Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро. Бразилии повезло меньше: стадион Ginasio Nilson Nelson вмещает 11 тысяч болельщиков, но вход для них закрыли. В итоге получилась очень сюрреалистическая картина современных MMA.

Бойцы дрались в полной тишине, их не хлопали по плечам во время выходов к октагону, а любая подсказка тренеров была слышна даже соперникам.

Теперь главная ностальгия дня — турниры в Бразилии, на которых очень круто топили. UFC 198 (май 2016-го) не вошел в топ-3 посещаемых ивентов организации, но более 45 тысяч фанатов создали невероятную атмосферу, которую сейчас хочется пересматривать снова и снова.

Тогда Стипе Миочич нокаутировал Фабрисио Вердума и стал новым чемпионом промоушена в тяжелом весе. Кстати, Миочич до сих пор удерживает титул, а вот турниры сильно изменились.

Надеемся, это скоро закончится.

Алексей Сафонов

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