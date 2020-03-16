Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Хоккей. КХЛ
17.03
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.03
СКА
Йокерит
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава АСА: Сделаем все, чтобы бой Емельяненко и Исмаилова состоялся

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Лига АСА проведет совещание по поводу организации боя в Москве между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко, но будет сделано все для проведения этого поединка, заявил президент лиги Алексей Яценко.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Бой между Емельяненко и Исмаиловым должен пройти 3 апреля на столичной «ВТБ Арене». Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

«В связи с последними ограничениями массовых мероприятий в Москве численностью не более 50 человек единовременно, сегодня пройдет экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем все, чтоб бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — сказал Яценко, слова которого РИА Новости предоставлены пресс-службой АСА.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

Читайте также
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова
Во время загрузки произошла ошибка.
30 декабря 2019© Ньюстюб
 Болезнь парня этой красотки оставила Европу без футбола
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
В России отменят все международные спортивные соревнования
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Драчев пристыдил олимпийского чемпиона, критиковавшего Фуркада
Российские боксеры будут в срочном порядке вывезены из Лондона
Жена Малкина рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Газзаев: Нельзя допустить, чтобы «Зенит» признали чемпионом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь