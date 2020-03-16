Глава АСА: Сделаем все, чтобы бой Емельяненко и Исмаилова состоялся
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Василий
Бой между Емельяненко и Исмаиловым должен пройти 3 апреля на столичной «ВТБ Арене». Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.
«В связи с последними ограничениями массовых мероприятий в Москве численностью не более 50 человек единовременно, сегодня пройдет экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем все, чтоб бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — сказал Яценко, слова которого РИА Новости предоставлены
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.