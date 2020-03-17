Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Бой между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти 3 апреля в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.