Александр Емельяненко планирует провести бой перед поединком с Исмаиловым

Во вторник стало известно, что поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Бой должен был пройти 3 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве.
«Да, я хочу провести бой. Жду предложений», — сказал Емельяненко.
В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.