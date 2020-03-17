Александр Емельяненко планирует провести бой перед поединком с Исмаиловым

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Бой должен был пройти 3 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Да, я хочу провести бой. Жду предложений», — сказал Емельяненко.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.