Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:40 (мск), источник: ТАСС

Место боя Нурмагомедов — Фергюсон будет определено в ближайшие дни

ТАСС, 18 марта. Место поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет определено в ближайшее время. Об этом россиянин заявил во время онлайн-конференции.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся, — сказал Нурмагомедов. — Я недавно говорил с Дэйной Уайтом (президентом UFC — прим. ТАСС), он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. Я попросил его просто сказать мне место [боя]. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок».

Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. В качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) тоже запретила спортивные мероприятия.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Коронавирус — как война. Евро-2020 не будет
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Карантин в Ла Лиге: умер тренер, Смолова просят не уходить
«У русских кровь из водки». В США обсуждают фанатов «Зенита»
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
СМИ объявили дату третьего боя Альвареса против Головкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь