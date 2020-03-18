Место боя Нурмагомедов — Фергюсон будет определено в ближайшие дни

«Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся, — сказал Нурмагомедов. — Я недавно говорил с Дэйной Уайтом (президентом UFC — прим. ТАСС), он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. Я попросил его просто сказать мне место [боя]. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок».