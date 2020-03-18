Место боя Нурмагомедов — Фергюсон будет определено в ближайшие дни

«Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся, — сказал Нурмагомедов. — Я недавно говорил с Дэйной Уайтом (президентом UFC — прим. ТАСС), он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. Я попросил его просто сказать мне место [боя]. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок».
Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. В качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) тоже запретила спортивные мероприятия.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.