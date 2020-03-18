Поединок бойца ММА Минеева в Сочи перенесен на конец июня
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Василий
Минеев 4 апреля в Сочи должен был провести титульный бой с казахстанцем Дауреном Ермековым. На 17 апреля в Магнитогорске был запланирован турнир Fight Nights, в главном бою которого в октагон должны были выйти россияне Максим Новоселов и Дмитрий Смоляков.
«В связи с новыми директивами от руководителей регионов будут перенесены два турнира — в Сочи и Магнитогорске. Мероприятие на Красной Поляне пройдет в конце июня, турнир в Магнитогорске перенесен на 22 июля», — написал Гаджиев на своей странице в Instagram.
В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.