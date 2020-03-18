Поединок бойца ММА Минеева в Сочи перенесен на конец июня

Источник: Спорт РИА Новости

Минеев 4 апреля в Сочи должен был провести титульный бой с казахстанцем Дауреном Ермековым. На 17 апреля в Магнитогорске был запланирован турнир Fight Nights, в главном бою которого в октагон должны были выйти россияне Максим Новоселов и Дмитрий Смоляков.

«В связи с новыми директивами от руководителей регионов будут перенесены два турнира — в Сочи и Магнитогорске. Мероприятие на Красной Поляне пройдет в конце июня, турнир в Магнитогорске перенесен на 22 июля», — написал Гаджиев на своей странице в Instagram.