Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поединок бойца ММА Минеева в Сочи перенесен на конец июня

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Владимира Минеева, который был запланирован на 4 апреля в Сочи, перенесен на конец июня, сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Минеев 4 апреля в Сочи должен был провести титульный бой с казахстанцем Дауреном Ермековым. На 17 апреля в Магнитогорске был запланирован турнир Fight Nights, в главном бою которого в октагон должны были выйти россияне Максим Новоселов и Дмитрий Смоляков.

«В связи с новыми директивами от руководителей регионов будут перенесены два турнира — в Сочи и Магнитогорске. Мероприятие на Красной Поляне пройдет в конце июня, турнир в Магнитогорске перенесен на 22 июля», — написал Гаджиев на своей странице в Instagram.

В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

 Эти красно-белые красотки не оставят вас равнодушными
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Новая эра. По какому календарю станет жить европейский футбол
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Сборная России по биатлону в прошедшем сезоне была еще хуже
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Красно-белые ангелы: неотразимые девушки из «Спартака» (фото)
Экс-чемпион мира по боксу умер на 59-м году жизни
«Ак Барс» призвал КХЛ отменить плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь