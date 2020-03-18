Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном

Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов посчитал невозможным драться в Европе или Азии из-за мер, направленных на остановку распространения коронавируса. «Мы можем провести бой в Заире (с 1997 года — Демократическая Республика Конго) среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя (с Джорджем Форманом — прим. “Ленты.ру”). Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет», — заявил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 18 марта Нурмагомедов заявил, что обсудил с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом вопрос переноса поединка с Фергюсоном. Россиянин выразил мнение, что схватка пройдет при пустых трибунах.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен. По словам отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова, UFC 249 могут принять ОАЭ.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.