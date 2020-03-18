Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов нашел место для проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит Allboxing.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов нашел место для проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит Allboxing.
Нурмагомедов посчитал невозможным драться в Европе или Азии
Ранее 18 марта Нурмагомедов заявил, что обсудил с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом вопрос переноса поединка с Фергюсоном. Россиянин выразил мнение, что схватка пройдет при пустых трибунах.
Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.