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20:51 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Тайсумов покинул UFC

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов покинул организацию. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца Суфьян Культрера.

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«Контракт с UFC закончен, и мы изучаем предложения от других организаций, — сказал Культрера. — Но у нас остается опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы».

Тайсумов проиграл Диего Феррейре на турнире UFC в Абу-Даби осенью прошлого года. Он выступал в организации с 2014 года, одержал семь побед и потерпел два поражения. Всего на его счету 27 побед и шесть поражений.

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