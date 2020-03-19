Российский боец Тайсумов покинул UFC
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов покинул организацию. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца Суфьян Культрера.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов покинул организацию. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца Суфьян Культрера.
«Контракт с UFC закончен, и мы изучаем предложения от других организаций, — сказал Культрера. — Но у нас остается опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы».
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