Коронавирус добивает UFC. Бой Хабиба и Фергюсона необходимо провести 18 апреля, но это почти невозможно
Даже Дэйна Уайт перестает верить.
Даже Дэйна Уайт перестает верить.
Начиная с 8 марта, президент UFC Дэйна Уайт успокаивал всех своей уверенностью в том, что коронавирус не помешает турнирам организации.
14 марта UFC проводит первый в своей истории турнир без зрителей. Он состоялся в Бразилии. А тем временем, в большей части стран планеты эпидемия коронавируса перерастает в пандемию.
Уайт записывает обращение, в котором
Пока организация планирует перенести все запланированные в США турниры на закрытую площадку Apex в
Столько же времени потребовалось президенту UFC, чтобы собраться с силами и уведомить сотрудников организации, что три ближайших турнира перенесены на неопределенный срок. Места в США так и не нашлось.
«Мы готовы были выйти в эфир на ESPN с арены FireLake в индейской резервации в городе Оклахома. Бойцы, персонал, все были готовы. Однако, как мы все знаем, президент США обратился к нации и сказал, что настали непростые времена. Изначально был запрет — не более 50 человек в помещении. Мы пошли на это, убрав фанатов, сократив персонал продакшена до минимума, как это было в прошлую субботу (в Бразилии). Но теперь они сказали, что нельзя собираться более 10 человек. Для нас это попросту невозможно. Мы исполняли все требования медиков и правительства, но сейчас у нас нет другого выбора, кроме как отложить три следующих турнира», — говорил Уайт.
Но буквально в тот же момент Дэйна снова поразил своим оптимистичным взглядом на перспективы. Он заявил, что попытки организовать турнир UFC 249 (Фергюсон против Нурмагомедова) продолжатся. Пусть даже в другой стране.
И тут, конечно, не очень сложно догадаться, почему UFC необходимо сделать все возможное, чтобы событие, запланированное на 18 апреля, прошло именно 18 апреля.
1. Это безумно выгодно лиге. Как бы не звучало парадоксально, но более подходящего времени для громкого турнира просто не найти. В период, когда все ведущие организации приостанавливают соревнования и тормозят чемпионаты, бой Хабиба и Фергюсона имеет бешеный потенциал по количеству продаж платных трансляций. Людям больше нечего смотреть.
2. Когда еще драться Хабибу? 24 апреля начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Это то время, когда Нурмагомедов проводить бои точно не будет. Продлится Рамадан до 23 мая, после чего Хабибу необходимо заново выходить на пик физических кондиций. И только тогда он сможет приступить к полноценной подготовке к бою, которая, как правило, занимает порядка трех месяцев. Соответственно, мы понимаем, что в октагон UFC Нурмагомедов будет готов зайти не раньше конца
3. И, безусловно, пятая неудачная попытка организации боя Нурмагомедова и Фергюсона — это уже
И тогда надежды на UFC 249 разрушатся. Сегодня даже Дэйна Уайт впервые в публичном пространстве признал, что все под очень большим вопросом.
«Еще десять дней назад я мог давать прогнозы, сейчас — нет. Даже в
До изначально предполагаемой даты поединка остается 30 дней. И с каждым часом начинаешь все больше сомневаться в том, что последний твит Уайта — шутка.