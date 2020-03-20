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11:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший боец UFC Мирко Филипович показал «пугающую» форму

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Мирко Филипович, известный под псевдонимом Крокоп, опубликовал видео с тренировки. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

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Источник: AP 2020

Портал MMA Junkie назвал форму 45-летнего ветерана MMA «пугающей». На видео Крокоп отрабатывает ударную технику.

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Филипович завершил карьеру в марте 2019-го. Боец перенес инсульт после поединка с американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Он одержал победу судейским решением.

Крокоп известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японской организации Pride.

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