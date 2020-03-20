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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сравнил себя с американским киноактером и мастером боевых искусств Брюсом Ли. Публикация доступна в Twitter спортсмена.

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31-летний ирландец опубликовал фотографию Ли, тело которого покрыто татуировками самого Макгрегора. Пост вызывал неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые сочли сравнение неуважительным.

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«Удали это! Брюс был учителем, тренером, бойцом и кинозвездой. Он добился уважения в те годы, когда было принято издеваться над представителями Азии. А ты всего лишь боец MMA, который неудачно копирует Мохаммеда Али», — написал @P0is0nedKoolA.

«Ты хоть догадываешься, насколько этот человек был дисциплинирован?» — поинтересовался Usman.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен неоднократно становился фигурантом различных скандалов. В частности, весной 2019-го он ударил пожилого мужчину в одном из баров Дублина.

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Ли считается одной из ключевых фигур в популяризации боевых искусств по всему миру. Актер, известным по ролям в фильмах «Большой босс», «Выход дракона», пропагандировал принцип эклектики в единоборствах, призывая изучать техники различных стилей. Ли относят к пионерам MMA.

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