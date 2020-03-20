Боец Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)
«Убрали всех, кого поймали на допинге. Мне так сказали», — рассказал спортсмен.
Муртазалиев дебютировал в UFC на турнире в Москве осенью 2018 года, выйдя на коротком уведомлении (заменив одного из бойцов незадолго до боя). Поединок с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.
Позднее его
Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах.