Боец Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом

Источник: РИА "Новости"

«Убрали всех, кого поймали на допинге. Мне так сказали», — рассказал спортсмен.

Муртазалиев дебютировал в UFC на турнире в Москве осенью 2018 года, выйдя на коротком уведомлении (заменив одного из бойцов незадолго до боя). Поединок с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.

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Позднее его допинг-проба дала положительный результат, а сам боец был дисквалифицирован на два года (срок дисквалификации завершится 3 октября 2020 года).

Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах.