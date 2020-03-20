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16:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC грубо ответил на упреки в проведении турниров при коронавирусе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на упреки в свой адрес за стремление проводить турниры во время пандемии коронавируса. Его слова приводит MMA Junkie.

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Источник: AFP 2020

«Послушайте, ребята из СМИ могут нести любую чушь. Им не надо никого кормить, они не несут ответственность за людей», — заявил Уайт. Он также грубо охарактеризовал критиков, назвав их «хлюпиками» и «занудами».

«У нас более 350 сотрудников. Сейчас огромные корпорации бросают своих сотрудников. Мы же не уволили ни одного. Каждый из моих бойцов подерется трижды в этом году», — утверждает Уайт. При этом в официальном ростере компании пропали профайлы 14 бойцов. В том числе и россиянина Майрбека Тайсумова.

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13 марта автор Bloody Elbow Трент Реинсмит раскритиковал главу UFC за упрямство и отказ переносить турниры на фоне пандемии. После этого стало известно, что организация все же отказалась от проведения трех ивентов в марте. При этом Уайт неоднократно утверждал, что не собирается переносить UFC 249, который возглавит поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Турнир лишился арен в Нью-Йорке и Лас-Вегасе: в UFC допускают, что он пройдет не на территории США. Турнир запланирован на 19 апреля.

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