Глава UFC грубо ответил на упреки в проведении турниров при коронавирусе

Источник: AFP 2020

«Послушайте, ребята из СМИ могут нести любую чушь. Им не надо никого кормить, они не несут ответственность за людей», — заявил Уайт. Он также грубо охарактеризовал критиков, назвав их «хлюпиками» и «занудами».

«У нас более 350 сотрудников. Сейчас огромные корпорации бросают своих сотрудников. Мы же не уволили ни одного. Каждый из моих бойцов подерется трижды в этом году», — утверждает Уайт. При этом в официальном ростере компании пропали профайлы 14 бойцов. В том числе и россиянина Майрбека Тайсумова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

13 марта автор Bloody Elbow Трент Реинсмит раскритиковал главу UFC за упрямство и отказ переносить турниры на фоне пандемии. После этого стало известно, что организация все же отказалась от проведения трех ивентов в марте. При этом Уайт неоднократно утверждал, что не собирается переносить UFC 249, который возглавит поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Турнир лишился арен в Нью-Йорке и Лас-Вегасе: в UFC допускают, что он пройдет не на территории США. Турнир запланирован на 19 апреля.