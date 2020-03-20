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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Александру Емельяненко предложили $1 млн за победу над Харитоновым

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может получить $1 млн, если он одержит победу над соотечественником Сергеем Харитоновым.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается “дай мне миллион”, скажу так: он у нас есть. Но я предлагаю, чтобы деньги получил только тот, кто выиграет бой. Победитель забирает всё, как говорится. Если Емельяненко такой крутой, то обязательно на это согласится», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках.

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