Александру Емельяненко предложили $1 млн за победу над Харитоновым
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может получить $1 млн, если он одержит победу над соотечественником Сергеем Харитоновым.
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может получить $1 млн, если он одержит победу над соотечественником Сергеем Харитоновым.
«Что касается “дай мне миллион”, скажу так: он у нас есть. Но я предлагаю, чтобы деньги получил только тот, кто выиграет бой. Победитель забирает всё, как говорится. Если Емельяненко такой крутой, то обязательно на это согласится», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».
В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках.