Александру Емельяненко предложили $1 млн за победу над Харитоновым

«Что касается “дай мне миллион”, скажу так: он у нас есть. Но я предлагаю, чтобы деньги получил только тот, кто выиграет бой. Победитель забирает всё, как говорится. Если Емельяненко такой крутой, то обязательно на это согласится», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».