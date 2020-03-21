Хабиб опубликовал фотографию в медицинской маске на фоне пандемии коронавируса

Россиянин опубликовал в социальной сети свою фотографию, на которой на его лице присутствует медицинская маска.
«Пусть Всевышний хранит вас всех», — написал Нурмагомедов.
По последним данным в России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусом. 12 человек вылечились. Всего в мире инфекцией заразились более 276 тысяч человек. Выздоровели почти 92 тысячи, умерли более 11 тысяч человек.
Ближайший бой Хабиб должен был провести против американца Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен в другое место, которое пока не определено. Ранее в UFC сообщили, что, несмотря на возникшие трудности, организация все же планирует провести бой в апреле.