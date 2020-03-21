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16:01 (мск), источник: Sport24

Хабиб опубликовал фотографию в медицинской маске на фоне пандемии коронавируса

Чемпион самого известного промоушена ММА Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своим подписчикам в инстаграме и всем остальным людям в условиях распространения по миру новой коронавирусной инфекции СOVID-19.

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Россиянин опубликовал в социальной сети свою фотографию, на которой на его лице присутствует медицинская маска.

«Пусть Всевышний хранит вас всех», — написал Нурмагомедов.

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По последним данным в России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусом. 12 человек вылечились. Всего в мире инфекцией заразились более 276 тысяч человек. Выздоровели почти 92 тысячи, умерли более 11 тысяч человек.

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Ближайший бой Хабиб должен был провести против американца Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен в другое место, которое пока не определено. Ранее в UFC сообщили, что, несмотря на возникшие трудности, организация все же планирует провести бой в апреле.

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