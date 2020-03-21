Горы, джунгли, океан, тюрьма и еще шесть мест, где может пройти бой Нурмагомедов — Фергюсон
10 лучших локаций для турнира во время пандемии.
10 лучших локаций для турнира во время пандемии.
Пока президент UFC Дэйна Уайт ломает голову над тем, где на этой планете можно провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, Sport24 сделал подборку из десяти самых подходящих для этого мест.
И не помешает даже коронавирус!
Пора бронировать, пока карантин не добрался до Дагестана.
Место, в котором точно все будет спокойно. Главное, чтобы сильный ветер не поднялся.
Закрытое пространство. Наблюдение врачей. Порядок. Что еще нужно?
Культовое место еще со времен «Mortal Combat».
Несколько дней назад такой вариант предлагал сам Нурмагомедов. Вот, как бы это выглядело.
В лучших традициях битв «после уроков».
В начале 00-х Дональд Трамп предоставлял свое казино под площадку для турниров UFC. Теперь у него в распоряжении есть куда более престижное место. И оно точно свободно от коронавируса.
На случай, если людям по всему миру запретят друг с другом контактировать.
Лучше гор могут быть только горы, в которых ты не дрался.
Но нужно решить вопрос с обогревателями.