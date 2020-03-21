Горы, джунгли, океан, тюрьма и еще шесть мест, где может пройти бой Нурмагомедов — Фергюсон

Пока президент UFC Дэйна Уайт ломает голову над тем, где на этой планете можно провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, Sport24 сделал подборку из десяти самых подходящих для этого мест.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

И не помешает даже коронавирус!

«Анжи-Арена»

Пора бронировать, пока карантин не добрался до Дагестана.

Источник: Sport24

Пустыня

Место, в котором точно все будет спокойно. Главное, чтобы сильный ветер не поднялся.

Источник: Sport24

Тюрьма

Закрытое пространство. Наблюдение врачей. Порядок. Что еще нужно?

Источник: Sport24

Корабль в открытом океане

Культовое место еще со времен «Mortal Combat».

Источник: Sport24

Джунгли

Несколько дней назад такой вариант предлагал сам Нурмагомедов. Вот, как бы это выглядело.

Источник: Sport24

«За школой»

В лучших традициях битв «после уроков».

Источник: Sport24

Белый дом

В начале 00-х Дональд Трамп предоставлял свое казино под площадку для турниров UFC. Теперь у него в распоряжении есть куда более престижное место. И оно точно свободно от коронавируса.

Источник: Sport24

Виртуальная реальность

На случай, если людям по всему миру запретят друг с другом контактировать.

Источник: Sport24

Горы

Лучше гор могут быть только горы, в которых ты не дрался.

Источник: Sport24

Антарктида

Но нужно решить вопрос с обогревателями.