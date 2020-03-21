Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
17Лидер начал с нулей
16:30 (мск), источник: Sport24

Горы, джунгли, океан, тюрьма и еще шесть мест, где может пройти бой Нурмагомедов — Фергюсон

10 лучших локаций для турнира во время пандемии.

Наверх

Пока президент UFC Дэйна Уайт ломает голову над тем, где на этой планете можно провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, Sport24 сделал подборку из десяти самых подходящих для этого мест.

Во время загрузки произошла ошибка.

И не помешает даже коронавирус!

«Анжи-Арена»

Пора бронировать, пока карантин не добрался до Дагестана.

Источник: Sport24

Пустыня

Место, в котором точно все будет спокойно. Главное, чтобы сильный ветер не поднялся.

Источник: Sport24

Тюрьма

Закрытое пространство. Наблюдение врачей. Порядок. Что еще нужно?

Источник: Sport24

Корабль в открытом океане

Культовое место еще со времен «Mortal Combat».

Источник: Sport24

Джунгли

Несколько дней назад такой вариант предлагал сам Нурмагомедов. Вот, как бы это выглядело.

Источник: Sport24

«За школой»

В лучших традициях битв «после уроков».

Источник: Sport24

Белый дом

В начале 00-х Дональд Трамп предоставлял свое казино под площадку для турниров UFC. Теперь у него в распоряжении есть куда более престижное место. И оно точно свободно от коронавируса.

Источник: Sport24

Виртуальная реальность

На случай, если людям по всему миру запретят друг с другом контактировать.

Источник: Sport24

Горы

Лучше гор могут быть только горы, в которых ты не дрался.

Источник: Sport24

Антарктида

Но нужно решить вопрос с обогревателями.

Источник: Sport24
Читайте также
 Семенович рассказала историю скандального поцелуя с теннисисткой Мыскиной
Инстаграм-модель облизала унитаз, запустив коронавирус-челлендж: видео
Перенос Евро-2020: Англии выгоден, Бельгии — нет
Президент РПЛ назвал самую оптимистичную дату возобновления ЧР
ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018 в России
Ломаченко намерен бороться с коронавирусом с мечом и топором
Клубы Манчестера пожертвовали средства в продовольственные фонды
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Назван самый тестируемый РУСАДА клуб КХЛ в 2020 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь