Макгрегор: Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей

«Не могу не думать сейчас об Италии. Я каждый день молюсь за эту великую нацию, которая принесла миру столько удивительных вещей. Это архитектура и дизайн, свой стиль, кухня, искусство! Список можно продолжать и продолжать. Италия и ее люди — это олицетворение мирового класса. Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее народ сегодня и до конца времен», — написал Макгрегор в своем Instagram.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались. В Италии зафиксировано более 53,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 4,8 тысяч человек скончались от инфекции.