Макгрегор: Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей

«Не могу не думать сейчас об Италии. Я каждый день молюсь за эту великую нацию, которая принесла миру столько удивительных вещей. Это архитектура и дизайн, свой стиль, кухня, искусство! Список можно продолжать и продолжать. Италия и ее люди — это олицетворение мирового класса. Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее народ сегодня и до конца времен», — написал Макгрегор в своем Instagram.