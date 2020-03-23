Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
17Лидер начал с нулей
13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор: Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор признался, что каждый день молится за Италию и ее жителей, чтобы бог принес стране спасение и избавление от пандемии коронавируса.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Не могу не думать сейчас об Италии. Я каждый день молюсь за эту великую нацию, которая принесла миру столько удивительных вещей. Это архитектура и дизайн, свой стиль, кухня, искусство! Список можно продолжать и продолжать. Италия и ее люди — это олицетворение мирового класса. Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее народ сегодня и до конца времен», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались. В Италии зафиксировано более 53,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 4,8 тысяч человек скончались от инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Коня на скаку остановит: нежная фигуристка похитила сердце игрока ЦСКА
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Футбольные турниры в Испании перенесены на неопределенный срок
Описаны страдания Смолова на карантине
Суарес, «Локо», Турин. Кто выиграл от переноса футбольных матчей
Экс-тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса
Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь