Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
16:32 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Фергюсон немного неадекватный. Единственный, кто не перегорит и не испугается Хабиба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от противостояния между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса будет проведен в другом месте. UFC утверждает, что поединок состоится в назначенный день, но пока не называет локацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я безумно счастлив, что этот бой пройдет. Согласен с UFC — поединок должен состояться. Он же четыре раза срывался. Сейчас они просто обязаны подраться. Они в таком состоянии, подготовка какая была, это главный бой в их жизни, он должен был состояться. Конечно, без зрителей не совсем то. Но когда выйдут в клетку, будут фокусироваться только друг на друге, слушать свой угол. Думаю, подсказ оттуда будет, они слышат определенные вещи. Самое важное, что бой произойдет. Это как в футболе — все мы играем для зрителей, они заводят, все гудит. Недаром домашнее поле всегда было преимуществом. Но ничего страшного для боя в данной ситуации нет. Главное, что он пройдет. Кто фаворит? Сложно сказать. Я всегда говорил, уже 2−3 года, что они обязаны подраться. Для Хабиба Фергюсон — самый неудобный соперник. Фергюсон — единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жесткий, грубый. Хабибу будет трудно. Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Читайте также
 «Грудь потрясающая, трусы лишние. Просто секс!» Чемпионка мира Ефимова привела фанатов в восторг
Мастурбация помогает в борьбе с коронавирусом? Отвечает доктор Комаровский
Футбольные турниры в Испании перенесены на неопределенный срок
Описаны страдания Смолова на карантине
Суарес, «Локо», Турин. Кто выиграл от переноса футбольных матчей
Экс-тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса
Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь