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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не можем понять, что происходит»: Нурмагомедов — о бое с Фергюсоном

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может понять происходящего вокруг его боя с американцем Тони Фергюсоном.

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Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном является главным событием турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля в Бруклине (США). 15 марта Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что сейчас у него нет ответа на вопрос, пройдет ли поединок.

«Не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки ‍и места проведения боя, такого я себе не представлял. UFC 249 — что ты такое?» — написал Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram.

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