«Не можем понять, что происходит»: Нурмагомедов — о бое с Фергюсоном

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном является главным событием турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля в Бруклине (США). 15 марта Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что сейчас у него нет ответа на вопрос, пройдет ли поединок.