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11:53 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC Уайт заявил, что нашел место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

ТАСС, 24 марта. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт договорился о новой локации для проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram.

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Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

«Да, но я пока не готов вам рассказать», — сказал Уайт в ответ на вопрос журналиста Yahoo Sports Кевина Айолы о новом месте проведения боя. — Никаких фанатов, это будет закрытое мероприятие. Здоровье и безопасность наших спортсменов — то, чем мы занимались задолго до коронавируса, и мы будем делать это после того, как он исчезнет.

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«Каждый раз, когда мы проводим поединки, возникают проблемы с логистикой, происходит множество разных вещей. Но мы работаем над этим, это бизнес, которым мы занимаемся уже 20 лет, и мы лучшие в этом. Эта битва произойдет в запланированный день, с оплатой за просмотр, и весь мир получит возможность наблюдать за ней», — добавил глава UFC.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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