Президент UFC Уайт заявил, что нашел место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

«Да, но я пока не готов вам рассказать», — сказал Уайт в ответ на вопрос журналиста Yahoo Sports Кевина Айолы о новом месте проведения боя. — Никаких фанатов, это будет закрытое мероприятие. Здоровье и безопасность наших спортсменов — то, чем мы занимались задолго до коронавируса, и мы будем делать это после того, как он исчезнет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--429d418a4c4cd2991848" data-vnd="429d418a4c4cd2991848" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=429d418a4c4cd2991848" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый раз, когда мы проводим поединки, возникают проблемы с логистикой, происходит множество разных вещей. Но мы работаем над этим, это бизнес, которым мы занимаемся уже 20 лет, и мы лучшие в этом. Эта битва произойдет в запланированный день, с оплатой за просмотр, и весь мир получит возможность наблюдать за ней», — добавил глава UFC.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.