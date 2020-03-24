Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18:20 (мск), источник: Sport24

Шейхи спасут бой Хабиба и Фергюсона. Где пройдет UFC 249

Перебираем варианты.

Наверх
Источник: shutterstock.com

Где подерутся Хабиб и Фергюсон? Похоже, это самый актуальный вопрос прямо сейчас. Накануне Дэйна Уайт объявил о достигнутой договоренности по месту проведения турнира UFC 249, но о деталях нам остается только догадываться.

«Знаем ли мы, где пройдет турнир? Да, но я еще не готов об этом сказать. Очевидно, что каждый раз, когда мы проводим мероприятие, возникают всевозможные проблемы, связанные с логистикой, и происходит множество разных вещей. Мы это выясним. Это то, что мы делаем. Это бизнес, которым мы занимаемся уже 20 лет. Мы лучшие в этом. Эта битва произойдет в этот день, с оплатой за просмотр, и весь мир получит возможность наблюдать за ней. Там не будет никаких поклонников. Это будет закрытое мероприятие. Здоровье и безопасность — это то, что мы делали задолго до коронавируса, и мы будем делать это еще долго после того, как он исчезнет», — сказал Уайт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эмираты спасут UFC 249

По мнению букмекеров, бой Хабиба и Фергюсона состоится в ОАЭ. Такой вариант оценивается коэффициентом 1.80. Почему этот сценарий самый вероятный?

• Эмираты приняли меры по борьбе с коронавирусом еще в начале марта и добились относительно благополучных результатов, если сравнивать со странами Европы и Америки — всего 198 зараженных, из них 41 человек уже выздоровел (информация на 24 марта).

• У UFC есть успешный опыт организации турниров в ОАЭ. В прошлом году в Абу-Даби состоялся UFC 242. Связи и отношения с местными властями уже налажены, не говоря уже о спонсорстве и других деталях.

Во время загрузки произошла ошибка.

• Не будем сбрасывать со счетов невероятную популярность Хабиба в странах Ближнего Востока. Где-где, а там точно пойдут навстречу UFC в плане предоставления площадки для организации боя, учитывая, что драться будут Хабиб, как главная звезда мусульманского мира в ММА, и Фергюсон, как самый опасный соперник в карьере россиянина.

• Принять турнир UFC при пандемии — отличная возможность для ОАЭ прославить свою страну и заодно показать всему миру, как можно бороться с вирусом и параллельно проводить спортивные мероприятия высочайшего уровня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одно «НО». С 26 марта по 9 апреля ОАЭ закрывают все авиасообщения с другими странами в аэропортах Дубаи и Абу-Даби. Тем не менее, возможность добраться туда после 9-го числа, по всей видимости, появится.

Если не ОАЭ, то кто?

Есть еще несколько стран, коим по силам принять UFC 249, в теории. Например, Китай. В Поднебесной ежедневно выявляют зараженных коронавирусом, но это единичные случаи. Китай максимально близок к полной остановке распространения пандемии на своей территории. Когда страна вернется к полноценной жизни — вопрос ближайшего времени.

Для организации турнира UFC даже со всеми ограничениями нужны определенные условия. Китай мог бы на это пойти, учитывая свой опыт борьбы с вирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятность того, что бой Хабиба и Фергюсона состоится в КНР, букмекерами оценивается коэффициентом 4.00.

Самый неожиданный вариант — Япония. Это невероятно, но японцы продолжают радоваться жизни, будто ничего страшного в мире не происходит. Пока люди во всех цивилизованных странах массово скупают туалетную бумагу и сидят на карантине, японцы организовывают турнир К-1 в Сайтаме и собирают на него 10 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

На то, что UFC 249 состоится в Японии, можно поставить с коэффициентом 5.00.

Но вариант с Японией тоже маловероятен. Местные власти запретили въезд иностранцам, которые ранее посещали страны с высоким уровнем распространения коронавируса. А для особых случаев предусмотрен двухнедельный карантин. Вряд ли UFC, имея в распоряжении собственную медицинскую службу, которая тщательно проверяет не только бойцов, но и остальной персонал, согласится пойти на двухнедельную изоляцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чем меньше в стране развит туризм и уровень жизни в целом, тем больше у такой страны шансов избежать массового заражения и распространения вируса. Это факт. Поэтому Африка до сих пор остается самым безопасным континентом, если не брать во внимание непригодную для жизни Антарктиду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но практически в любой стране Африки с низким уровнем распространения вируса UFC столкнется с большими организационными проблемами. Промоушен еще никогда не проводил турниры на этом континенте, а заходить на сырую площадку во времена мирового кризиса — слишком опасное занятие даже для UFC. Букмекеры тоже не верят в подобное развитие событий, предлагая коэффициент 7.00.

Совсем скоро мы узнаем точное место проведения турнира UFC 249. Ждать осталось недолго.

Читайте также
Отец Хабиба — про Фергюсона и Макгрегора: у нас главный бой в истории, а вы подсовываете Конора!
Во время загрузки произошла ошибка.
6 февраля© Ньюстюб
 «Грудь потрясающая, трусы лишние. Просто секс!» Чемпионка мира Ефимова привела фанатов в восторг
Мастурбация помогает в борьбе с коронавирусом? Отвечает доктор Комаровский
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 марта
Перенос Олимпиады разрушит мировой спортивный календарь
Смолов: Серхио Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать
Московский «Локомотив» всем составом закрылся на карантин
«Не надо было Россию обижать»: Хоркина — о переносе Олимпиады
«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь