Шейхи спасут бой Хабиба и Фергюсона. Где пройдет UFC 249
Перебираем варианты.
Перебираем варианты.
Где подерутся Хабиб и Фергюсон? Похоже, это самый актуальный вопрос прямо сейчас. Накануне Дэйна Уайт объявил о достигнутой договоренности по месту проведения турнира UFC 249, но о деталях нам остается только догадываться.
«Знаем ли мы, где пройдет турнир? Да, но я еще не готов об этом сказать. Очевидно, что каждый раз, когда мы проводим мероприятие, возникают всевозможные проблемы, связанные с логистикой, и происходит множество разных вещей. Мы это выясним. Это то, что мы делаем. Это бизнес, которым мы занимаемся уже 20 лет. Мы лучшие в этом. Эта битва произойдет в этот день, с оплатой за просмотр, и весь мир получит возможность наблюдать за ней. Там не будет никаких поклонников. Это будет закрытое мероприятие. Здоровье и безопасность — это то, что мы делали задолго до коронавируса, и мы будем делать это еще долго после того, как он исчезнет», — сказал Уайт.
По мнению букмекеров, бой Хабиба и Фергюсона состоится в ОАЭ. Такой вариант оценивается коэффициентом 1.80. Почему этот сценарий самый вероятный?
• Эмираты приняли меры по борьбе с коронавирусом еще в начале марта и добились относительно благополучных результатов, если сравнивать со странами Европы и Америки — всего 198 зараженных, из них 41 человек уже выздоровел (информация на 24 марта).
• У UFC есть успешный опыт организации турниров в ОАЭ. В прошлом году в
• Не будем сбрасывать со счетов невероятную популярность Хабиба в странах Ближнего Востока.
• Принять турнир UFC при пандемии — отличная возможность для ОАЭ прославить свою страну и заодно показать всему миру, как можно бороться с вирусом и параллельно проводить спортивные мероприятия высочайшего уровня.
Одно «НО». С 26 марта по 9 апреля ОАЭ закрывают все авиасообщения с другими странами в аэропортах Дубаи и
Есть еще несколько стран, коим по силам принять UFC 249, в теории. Например, Китай. В Поднебесной ежедневно выявляют зараженных коронавирусом, но это единичные случаи. Китай максимально близок к полной остановке распространения пандемии на своей территории. Когда страна вернется к полноценной жизни — вопрос ближайшего времени.
Для организации турнира UFC даже со всеми ограничениями нужны определенные условия. Китай мог бы на это пойти, учитывая свой опыт борьбы с вирусом.
Вероятность того, что бой Хабиба и Фергюсона состоится в КНР, букмекерами оценивается коэффициентом 4.00.
Самый неожиданный вариант — Япония. Это невероятно, но японцы продолжают радоваться жизни, будто ничего страшного в мире не происходит. Пока люди во всех цивилизованных странах массово скупают туалетную бумагу и сидят на карантине, японцы организовывают турнир К-1 в Сайтаме и собирают на него 10 тысяч человек.
На то, что UFC 249 состоится в Японии, можно поставить с коэффициентом 5.00.
Но вариант с Японией тоже маловероятен. Местные власти запретили въезд иностранцам, которые ранее посещали страны с высоким уровнем распространения коронавируса. А для особых случаев предусмотрен двухнедельный карантин. Вряд ли UFC, имея в распоряжении собственную медицинскую службу, которая тщательно проверяет не только бойцов, но и остальной персонал, согласится пойти на двухнедельную изоляцию.
Чем меньше в стране развит туризм и уровень жизни в целом, тем больше у такой страны шансов избежать массового заражения и распространения вируса. Это факт. Поэтому Африка до сих пор остается самым безопасным континентом, если не брать во внимание непригодную для жизни Антарктиду.
Но практически в любой стране Африки с низким уровнем распространения вируса UFC столкнется с большими организационными проблемами. Промоушен еще никогда не проводил турниры на этом континенте, а заходить на сырую площадку во времена мирового кризиса — слишком опасное занятие даже для UFC. Букмекеры тоже не верят в подобное развитие событий, предлагая коэффициент 7.00.
Совсем скоро мы узнаем точное место проведения турнира UFC 249. Ждать осталось недолго.