Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC сравнил коронавирус с раком

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал меры предосторожности в рамках борьбы с коронавирусом. Его слова приводит Bloody Elbow.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Функционер признался, что не видит смысла в закрытии государственных учреждений и самоизоляции. Уайт сравнил коронавирус с онкологией. «Сколько мы сможем сидеть дома и прятаться? Если коронавирус нас достанет, значит, так тому и быть. И рак, и другие заболевания убивают людей каждый год. Мы не сможем сидеть взаперти несколько месяцев», — заявил Уайт.

Лайфхаки для карантина
Как пережить пандемию

24 марта сообщалось, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор призвал соотечественников усилить меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса.

Звезда промоушена отметил, что необходимо закрыть аэропорты и учреждения, которые не оказывают услуг первой необходимости.

UFC перенес три турнира, изначально назначенные на март.

Бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона подтвержден, но организация пока не назвала место проведения. Турнир пройдет без зрителей 19 апреля.

Читайте также
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Месси и Гвардиола направили по €1 млн на борьбу с коронавирусом
Как на спорте в России отразится изменение сроков проведения ОИ
Какой вариант рассматривается как основной для боя Хабиба
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение
Стало известно имя первого заболевшего коронавирусом теннисиста
Чемпион мира по лыжам из России останется в группе Крамера
Шлеменко согласился провести поединок против Ал. Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь