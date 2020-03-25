Глава UFC сравнил коронавирус с раком

Функционер признался, что не видит смысла в закрытии государственных учреждений и самоизоляции. Уайт сравнил коронавирус с онкологией. «Сколько мы сможем сидеть дома и прятаться? Если коронавирус нас достанет, значит, так тому и быть. И рак, и другие заболевания убивают людей каждый год. Мы не сможем сидеть взаперти несколько месяцев», — заявил Уайт.