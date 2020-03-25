Боец ММА Шлеменко согласился провести поединок против Александра Емельяненко

Емельяненко должен провести 24 июля перенесенный из-за коронавируса поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 против Магомеда Исмаилова. Также он сообщил ТАСС, что готов провести перед этим еще один бой. Бой Шлеменко 25 апреля в Екатеринбурге был отменен по аналогичной причине.
«Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого Александром Емельяненко, тем более что в последнее время к Александру выстроилась целая очередь тех, кто его вызывает на бой. Александр, я принимаю твой вызов по правилам ММА», — заявил Шлеменко.
Спортсмены выступают в разных весовых категориях: Шлеменко — в средней, Емельяненко — в тяжелой.
Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, где выступал до 2018 года. Всего на счету 35-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.