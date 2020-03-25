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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец Нурмагомедова отверг бой с Фергюсоном в США

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на новость о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может провести поединок его сына в США. Об этом специалист рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на информацию о вероятном проведении боя во Флориде, Нурмагомедов отверг вариант с ареной в США. Специалист убежден, что на территории страны организация соревнований запрещена. «Боя в Америке не будет — это железно», — заверил наставник 31-летнего чемпиона UFC.

Ранее 25 марта стало известно, что UFC ведет переговоры относительно проведения турнира с участием Нурмагомедова во Флориде. Отмечается, что организация может задействовать инфраструктуру местного промоушена Combat Nights. Глава UFC Дэйна Уайт не называл места проведения турнира, однако подчеркнул, что он пройдет без зрителей.

Промоушен отменил три турнира в марте, но выразил готовность провести UFC 249 в намеченную дату, несмотря на пандемию коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 19 апреля.

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