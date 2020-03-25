Отец Нурмагомедова отверг бой с Фергюсоном в США

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на информацию о вероятном проведении боя во Флориде, Нурмагомедов отверг вариант с ареной в США. Специалист убежден, что на территории страны организация соревнований запрещена. «Боя в Америке не будет — это железно», — заверил наставник 31-летнего чемпиона UFC.

Ранее 25 марта стало известно, что UFC ведет переговоры относительно проведения турнира с участием Нурмагомедова во Флориде. Отмечается, что организация может задействовать инфраструктуру местного промоушена Combat Nights. Глава UFC Дэйна Уайт не называл места проведения турнира, однако подчеркнул, что он пройдет без зрителей.