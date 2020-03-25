Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Источник: Sport24

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит 1 млн евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер [провинция на востоке Ирландии — прим. Sport24]. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент».