Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал еще одной знаменитостью, пожертвовавшей крупную сумму на борьбу с коронавирусом.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал еще одной знаменитостью, пожертвовавшей крупную сумму на борьбу с коронавирусом.
«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер [провинция на востоке Ирландии — прим. Sport24]. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент».
Также Макгрегор попросил политика повлиять на закрытие строек на территории Ирландии во время коронавируса и ужесточить меры в аэропортах.