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20:49 (мск), источник: Sport24

Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал еще одной знаменитостью, пожертвовавшей крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

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Источник: Sport24

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит 1 млн евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер [провинция на востоке Ирландии — прим. Sport24]. Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент».

Также Макгрегор попросил политика повлиять на закрытие строек на территории Ирландии во время коронавируса и ужесточить меры в аэропортах.

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