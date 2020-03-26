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20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC предрекли супербои каждую неделю после карантина

Американский тяжеловес Даниэль Кормье считает, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) начнет проводить супербои каждую неделю после окончания карантина. Об этом он рассказал в беседе с бывшим чемпионом организации британцем Майклом Биспингом в подкасте Believe You Me.

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Источник: AFP 2020

Кормье верит, что таким образом промоушен попытается нивелировать финансовые потери из-за эпидемии коронавируса. «Последует супербой за супербоем, начиненные звездами карды. Это будет похоже на UFC прошлого, когда они выдавали суперкарды почти каждые пару месяцев», — убежден боец.

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Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в ряде штатов и рекомендации правительства США UFC отказался от проведения трех турниров в марте. При этом организация не настроена переносить UFC 249, где в главном поединке встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. По данным журналиста MMA Fighting, промоушен может провести турнир во Флориде. Отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов убежден, что в США UFC 249 не состоится.

Кормье — бывший чемпион организации в тяжелом весе. Он также возглавлял рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

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