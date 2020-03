UFC предрекли супербои каждую неделю после карантина

Американский тяжеловес Даниэль Кормье считает, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) начнет проводить супербои каждую неделю после окончания карантина. Об этом он рассказал в беседе с бывшим чемпионом организации британцем Майклом Биспингом в подкасте Believe You Me.