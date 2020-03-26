Емельяненко объяснил, почему ему не нравится Шлеменко
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, какие черты характера ему не нравятся в соотечественнике Александре Шлеменко.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, какие черты характера ему не нравятся в соотечественнике Александре Шлеменко.
Ранее Емельяненко предложил соотечественнику провести бой по правилам бокса. Шлеменко принял вызов, однако заявил, что драться следует по правилам ММА. Емельяненко согласился выйти в октагон, но обвинил противника в высоких финансовых требованиях.
«Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший,
Шлеменко в своей карьере одержал 59 побед и 13 поражений, один из поединков признан несостоявшимся. Емельяненко выиграл 28 боев и уступил в семи при одной ничьей.