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26 марта, источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко объяснил, почему ему не нравится Шлеменко

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, какие черты характера ему не нравятся в соотечественнике Александре Шлеменко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Емельяненко предложил соотечественнику провести бой по правилам бокса. Шлеменко принял вызов, однако заявил, что драться следует по правилам ММА. Емельяненко согласился выйти в октагон, но обвинил противника в высоких финансовых требованиях.

«Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой же родственник», — цитирует Емельяненко Матч ТВ.

Шлеменко в своей карьере одержал 59 побед и 13 поражений, один из поединков признан несостоявшимся. Емельяненко выиграл 28 боев и уступил в семи при одной ничьей.

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