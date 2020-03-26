Емельяненко объяснил, почему ему не нравится Шлеменко

«Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой же родственник», — цитирует Емельяненко Матч ТВ.