Чемпиона UFC Джона Джонса арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия

Отмечается, что Джонс был задержан в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Полицейские получили информацию о выстрелах и застали американского бойца в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Под водительским сиденьем правоохранители нашли пистолет, на который у спортсмена не было разрешения. На данный момент Джонс выпущен из-под стражи под залог.

Это третий случай, когда Джонс попал под арест. В 2012 году боец был арестован за вождение в нетрезвом виде, в 2015 году он был приговорен к 18 месяцам испытательного срока за участие в аварии.