Комментатор UFC Роган отказывается работать на бое Хабиб — Фергюсон
Комментатор боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган заявил, что не будет работать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.
Комментатор боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган заявил, что не будет работать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.
Бой должен был пройти 18 апреля на турнире UFC 249 в
«Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что если у
Ранее сообщалось, что UFC не хочет переносить бой Хабиба