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21:32 (мск), источник: Газета.Ру

Комментатор UFC Роган отказывается работать на бое Хабиб — Фергюсон

Комментатор боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган заявил, что не будет работать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

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Источник: AFP 2020

Бой должен был пройти 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

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«Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? Что если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы. Что если у Хабиба коронавирус? Или вдруг им болеет Фергюсон?» — цитирует Рогана Daily Express.

Комментатор добавил, что поединок проклят, так как это пятая попытка провести его.

Ранее сообщалось, что UFC не хочет переносить бой Хабиба из-за Рамадана.

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