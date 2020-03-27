Комментатор UFC Роган отказывается работать на бое Хабиб — Фергюсон

«Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? Что если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы. Что если у Хабиба коронавирус? Или вдруг им болеет Фергюсон?» — цитирует Рогана Daily Express.