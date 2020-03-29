Харитонов: Нам, коням вороным, коронавирус не страшен

«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это (ситуация с коронавирусом) опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведенных местах — в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался», — сказал Харитонов по телефону.