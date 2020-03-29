Харитонов: Нам, коням вороным, коронавирус не страшен

Ранее в интервью РИА Новости Харитонов сообщил, что ввяжется в борьбу за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это (ситуация с коронавирусом) опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведенных местах — в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался», — сказал Харитонов по телефону.