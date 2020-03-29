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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Харитонов: Нам, коням вороным, коронавирус не страшен

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил РИА Новости, что продолжает физическую подготовку в публичных местах и не боится последствий распространения коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
Источник: AP 2020

Ранее в интервью РИА Новости Харитонов сообщил, что ввяжется в борьбу за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.

Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это (ситуация с коронавирусом) опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведенных местах — в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался», — сказал Харитонов по телефону.


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ТВЦ
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