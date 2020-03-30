Боец UFC c Донбасса остановил процедуру получения российского гражданства
Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал «СЭ», что пока прекратил попытки получить российское гражданство.
Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал «СЭ», что пока прекратил попытки получить российское гражданство.
— Затею с российским паспортом окончательно задвинули?
— Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но
— Вы сказали, что очень хотели бы попасть на Украину. Зачем?
— У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве.
— Означает ли то, что раз у вас кончился загранник, что вы не сможете никуда выехать?
— Нет, у меня есть еще один. Но сейчас на Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне на Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но
На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8−5 UFC). (Михаил Потапов).