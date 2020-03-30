Боец UFC c Донбасса остановил процедуру получения российского гражданства

— Затею с российским паспортом окончательно задвинули?

— Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ytRDz6dFDxg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы сказали, что очень хотели бы попасть на Украину. Зачем?

— У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми.

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— Означает ли то, что раз у вас кончился загранник, что вы не сможете никуда выехать?

— Нет, у меня есть еще один. Но сейчас на Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне на Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать.

На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8−5 UFC). (Михаил Потапов).