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16:30 (мск), источник: ТАСС

Турнир по ММА «Колизей» в Москве перенесен

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Колизей», запланированный в Москве, перенесен, организаторы до последнего момента планировали его провести. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании GRP Роман Громов.

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Источник: AP 2020

Турнир должен был состояться 29 марта.

«Первоначально, после первого приказа мэра Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на массовые мероприятия свыше 50 человек, было принято решение провести турнир в два дня и без зрителей, чтобы не отнимать у спортсменов возможность выступить после месячной подготовки, — сказал Громов. — Однако за несколько дней до турнира стало известно, что запрет уже коснулся любых мероприятий вне зависимости от количества участников, а значит рисковать здоровьем спортсменов и нашей репутацией не представлялось возможным. В связи с этим было принято решение перенести мероприятие на неопределенный срок с сохранением карда (состава участников — прим. ТАСС) и заявок спортсменов».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.

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