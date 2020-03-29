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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер Александра Емельяненко рассказал, как боец мог умереть

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывший тренер Александра Емельяненко Андрей Былдин рассказал, что боец однажды был близок к смерти.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Былдина, инцидент произошел в Стартом Осколе.

«Звонит наш товарищ, который занимал высокую должность в милиции, и говорит: “Александр Емельяненко в реанимации. Случился конфликт с местными ребятами в кафе, он получил по голове бутылкой шампанского. Сейчас без сознания. Наверное, до утра не доживет”. Мы все себе места не находили. Как такое могло случиться? Наутро новый звонок, ждем самых страшных новостей. А этот же товарищ говорит: “Ваш Александр с рассветом пришел в себя, повытаскивал из руки все капельницы, оторвал проводки и ушел”. А через месяц он уже дрался, выигрывал», — цитирует Былдина «Спорт-Экспресс».

Свой следующий поединок Емельяненко должен провести 24 июля в Москве. Под эгидой лиги АСА он подерется с российским бойцом Магомедом Исмаиловым.

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