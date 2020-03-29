Бывший тренер Александра Емельяненко рассказал, как боец мог умереть

«Звонит наш товарищ, который занимал высокую должность в милиции, и говорит: “Александр Емельяненко в реанимации. Случился конфликт с местными ребятами в кафе, он получил по голове бутылкой шампанского. Сейчас без сознания. Наверное, до утра не доживет”. Мы все себе места не находили. Как такое могло случиться? Наутро новый звонок, ждем самых страшных новостей. А этот же товарищ говорит: “Ваш Александр с рассветом пришел в себя, повытаскивал из руки все капельницы, оторвал проводки и ушел”. А через месяц он уже дрался, выигрывал», — цитирует Былдина «Спорт-Экспресс».